Un homme de 19 ans meurt seul au volant, à coté de Châteaubriant

Un jeune-homme de 19 ans a été retrouvé mort dans sa voiture par les pompiers de Loire-Atlantique, ce dimanche 06 novembre, vers midi. Selon les gendarmes, l'accident a eu lieu dans la nuit sur le Pont des Feuvris, aux abords de la départementale, entre Saint-Julien-de-Vouvantes et Petit-Auvergné, au Sud de Châteaubriant. Ce sont des chasseurs qui l'on découvert, et ont donné l'alerte.

Il a perdu le contrôle au volant dans la nuit

La victime, originaire de Saint-Julien-de-Vouvantes, était seule dans sa voiture selon les gendarmes. Il a perdu le contrôle au volant, pour des raisons encore indéterminées, et a fini sa course en contrebas de la route, après avoir percuté un poteau et un arbre.

Les secours ont constaté son décès à leur arrivée.