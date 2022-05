Un homme dans un état grave après avoir été brûlé à Saint-Denis-de-Pile

Un homme de 77 ans s'est brûlé en voulant incinérer différents matériaux à Saint-Denis-de-Pile. Il se trouvait dans un état grave et a été transféré au CHU Pellegrin par hélicoptère.

Un accident domestique s'est produit ce dimanche après-midi vers 15h à Saint-Denis-de-Pile, route des Artigues. Un homme de 77 ans a voulu brûler différents matériaux avec des hydrocarbures. Mais le feu a pris plus d'ampleur que ce qu'il souhaitait et l'homme a été brûlé par les flammes. Il a été héliporté vers le CHU Pellegrin dans un état très grave. Le SMUR et la gendarmerie étaient sur place.