Un homme dans un état grave après des coups de feu dans le centre-ville d'Elne

Un homme de 50 ans a été transporté dans un état grave à l'hôpital de Perpignan. Il s'est fait tirer dessus à Elne, a priori lors d'une bagarre. Un autre homme de 40 ans a été plus légèrement blessé. Le tireur a été arrêté et placé en garde à vue.

Une bagarre qui aurait dégénéré

Tout s'est passé en plein centre ville, rue Nationale. C'est une bagarre qui aurait dégénéré, dans un bar, ou à proximité d'un établissement. Selon les premiers témoignages, deux hommes se disputent et se battent, un troisième tente d'intervenir et de les séparer. C'est là que l'un d'eux sort une arme et tire à 5 reprises en direction des deux autres.

Le tireur a été arrêté

L'un est transporté dans un état grave à l'hôpital de Perpignan, le deuxième est plus légèrement blessé et hospitalisé. Le tireur lui est rapidement interpellé et placé en garde à vue. Devant les gendarmes il reconnait avoir tiré, mais ne donne pas plus d'explications.

Le pistolet a été retrouvé, une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Le caractère prémédité a été retenu par le parquet, car le tireur s'est rendu sur les lieux avec une arme chargée.