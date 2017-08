Un homme de 18 ans interpellé après l'agression de policiers à Aulnay-sous-Bois

Un homme de 18 ans a été interpellé vendredi après l'agression de policiers jeudi soir à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Un lanceur de balle de défense et un pistolet de type Taser leur ont été dérobés.

Jeudi vers 18 heures, un équipage de trois policiers s'arrête à hauteur d'un homme, dans le quartier de la Rose des Vents, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Un secteur présenté comme "susceptible d'être un point de deal". Le jeune homme refuse de se soumettre au contrôle. C'est alors qu'un groupe d'une vingtaine de personnes se rapproche du véhicule de police. L'homme se rebelle, donne un coup de poing à l'un des agents avant de prendre la fuite. Deux des trois policiers partent à la poursuite du fuyard, laissant leur collègue seule pour sécuriser le véhicule.

Deux armes dérobées

C'est dans un deuxième temps qu'un autre groupe d'une dizaine de personnes se rapproche de la voiture des agents. Ils prennent à partie la fonctionnaire. L'un des agresseurs profite de la confusion pour s'emparer de deux armes présentes dans le véhicule : il s'agit d'un LBD40, un lanceur de balle de défense, style flashball, et d'un pistolet à impulsion électrique de type Taser. S'en suit un face à face : le jeune et la policière se mettent mutuellement en joue. Avant que l'assaillant ne prenne la fuite. Quelques dizaines de mètres plus loin, entre trente et cinquante mètres, ce dernier tire avec le lanceur de balle de défense : le projectile atteint le véhicule, que la fonctionnaire avait pu regagner.

Selon une source proche du dossier, l'homme de 18 ans interpellé vendredi est mis en cause "dans le premier épisode" de cet affrontement. Il a été placé en garde à vue. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Les armes n'ont pas été retrouvées pour le moment.