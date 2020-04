Un homme de 18 ans meurt après une chute mortelle à Thouars

Un homme de 18 ans est mort défenestré à Thouars, dans les Deux-Sèvres, pendant le week-end de Pâques. Le jeune homme a fait une chute mortelle alors qu'il était avec des amis. Il n'a pas survécu à sa chute.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Ce qui ressort pour le moment, c'est qu'il n'aurait pas été poussé. Aucune infraction n'a été commise. Ses amis présents ont alerté les secours.

Une autopsie a eu lieu et des examens notamment toxicologiques sont en cours. Les résultats devraient prendre entre trois semaines et un mois selon le parquet de Niort. Le scénario le plus probable pour le moment est celui de l'accident.