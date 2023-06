Un homme de 19 ans condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir dégradé des vitrines à Uzès

Un homme de 19 ans a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Nîmes à quatre mois de prison avec sursis pour avoir dégradé et tagué des façades, des murs, des abribus, des portes d'immeubles et des vitrines à Uzès. Les faits se sont produits entre février et octobre 2022. 31 victimes ont été recensées. Parmi elles, la mairie d'Uzès, des particuliers et des commerçants. "C'est une passion qui a dégénéré. C'était stupide. Je ne le referai pas. J'étais dépressif à l'époque" reconnaît cet ancien étudiant des Beaux-Arts, aujourd'hui ouvrier agricole. Il a également été condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles.

Le substitut du procureur de la république avait requis un an de prison et 200 heures de travail d'intérêt général.