Un homme de 19 ans dans un état grave après une chute de skateboard dans les Pyrénées

Ce mardi 30 mai à 7h15, un jeune homme de 19 ans a été évacué dans un état grave par hélicoptère à l'hôpital de Pau. Il se déplaçait en skate entre le col d'Aubisque et le Col du Soulor, à hauteur de Béost, sur une route fermée à la circulation et a raté un virage. Etudiant en BTS gestion et protection de la nature, il comptait des cerfs dans le cadre d'un stage auprès de la fédération de chasse des Pyrénées-Atlantiques. En arrêt cardio-respiratoire pendant son évacuation, son pronostic vital est engagé.

ⓘ Publicité