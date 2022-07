Un homme de 20 ans domicilié à Hillion porté disparu, la gendarmerie lance un appel à témoins

Plus aucune trace d'Aziz Sawadogo depuis lundi 11 juillet. Une disparition inquiétante signalée par les gendarmes de Pléneuf-Val-André, un appel à témoins est en cours. Cet homme âgé de 20 ans et domicilié à Hillion devait passer le week-end précédent sa disparition à Saint-Brieuc chez des amis puis rentrer chez lui. La dernière fois qu'il a été aperçu il était dans le secteur de Plérin, impossible de le joindre depuis, son téléphone est sur répondeur.

Aziz Sawadogo mesure entre 1m80 et 1m85, d'allure fine, il a les cheveux noirs et courts et les yeux marron. Il portait un pantalon type cargo vert foncé avec des poches, une veste de couleur beige et des chaussures type converses noires. Les personnes ayant des informations sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie de Pléneuf-Val-André au 02.96.72.22.18 ou à composer le 17.