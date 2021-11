Un homme de 21 ans placé en détention provisoire après la mort de deux jeunes à Carcassonne

Le procureur de la République de Narbonne a donné une conférence de presse ce lundi, huit jours après le décès de deux jeunes de 18 et 20 ans, tués par balles à Carcassonne. Il parle de rivalités entre quartiers, dans un contexte de "désœuvrement et déscolarisation précoce",

Huit jours après la mort par balles de deux jeunes de 18 et 20 ans à Carcassonne, et au lendemain d'une marche blanche en leur hommage, le procureur de la République de Narbonne Eric Camous a donné une conférence de presse ce lundi 8 novembre.

Il a rappelé que dans ce dossier six personnes avaient été interpellées, et qu'un jeune homme de 21 ans au casier jusqu'à présent vierge avait été placé en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire, tentative d'homicide, destruction d'éléments de preuve, recel de documents susceptibles de faire obstacle à la manifestation de la vérité et détention d'arme de catégorie A.

"Désœuvrement et déscolarisation précoce"

Eric Camous a expliqué que ces deux morts étaient survenues dans un contexte de "désœuvrement et déscolarisation précoce". Le drame selon le procureur "se trouve en lien direct avec les animosités de quartiers qui existent sur la commune de Carcassonne entre certains jeunes du quartier du Viguier et ceux du quartier de Grazailles". Eric Camous, comme le parquet l'avait déjà dit au lendemain de la fusillade, a souligné "qu'aucun élément" ne permet "d'associer ce qu'il s'est passé avec d'éventuels trafics de stupéfiants".

Le procureur a enfin expliqué que le jeune homme de 21 ans incarcéré "n'est titulaire d'aucun diplôme, n'a jamais travaillé et reconnait consommer régulièrement" du cannabis. Il a ajouté que "la plupart des jeunes concernés par ce dossier se trouvent dans une situation désœuvrement liée à une déscolarisation précoce sans aucun engagement dans une formation ou activité professionnelle" - (avec AFP).