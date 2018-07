Grand Lac de Laffrey, France

Un jeune homme s'est noyé ce dimanche dans le lac de Laffrey, en Isère. Âgé de 21 ans et habitant à Grenoble, il était avec des amis au large du "Restaurant du Lac". Il se trouvait loin du bord du lac, où la baignade n'est pas surveillée, lorsqu'il s'est retrouvé en difficulté.

Plusieurs personnes à son secours

Un médecin, une infirmière et un sapeur pompier volontaire se trouvaient sur la plage au moment de la noyade du jeune homme. Ils se sont portés à son secours et l'ont ranimé grâce à un massage cardiaque en attendant l'arrivée des pompiers et du SMUR. Transporté au service de décrochage de l'hôpital Michallon à Grenoble, il est décédé dans la soirée.