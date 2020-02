Un homme de 21 ans tué dans un règlement de comptes à Montpellier

Cela ne fait plus aucun doute, il s'agit d'un règlement de comptes. Un homme de 21 ans a été abattu dans sa voiture mardi soir quartier de la Paillade à Montpellier. Un commando armé a littéralement exécuté le jeune homme.

La scène se déroule sur le parking du centre commercial Saint-Paul. Trois, quatre ou cinq hommes cagoulés, gantés, équipés d'arme automatiques arrivent et tirent sans sommation sur cette voiture stationnée juste devant le Leader Price.

L'homme au volant est très grièvement blessé, aussitôt secouru par les pompiers de la caserne située juste à coté, il succombe à ses blessures quelques minutes plus tard. Quelques témoins ont été entendus mardi soir, ils ont assisté à la scène mais de loin car pris de panique ils se sont aussitôt réfugiés derrière les bâtiments, et ils ne peuvent apporter qu'une description succincte du commando qui a pris la fuite.*

Ce qui est certain pour la police judiciaire c'est qu'il s'agit d'un règlement de comptes sur fond de trafic de stup. La victime est un homme de 21 ans déjà bien connu de la police.

On a franchi un degré supplémentaire dans la violence. Jusque là, les tirs d'arme à feu, c'était plus pour intimider, on visait les jambes. Là il s'agit d'un meurtre en bande organisée, une violence qui ne surprend plus les enquêteurs, les trafiquants sont prêts à tout pour protéger leur zone de deal. Pas surpris, mais néanmoins inquiets évidemment.