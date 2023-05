Un homme de 22 ans arrêté en Bretagne et mis en examen pour plusieurs viols, notamment dans l'Oise

Un homme de 22 ans a été interpellé dans le Finistère et mis en examen pour plusieurs viols et agressions sexuelles, notamment dans l'Oise. (illustration)

L'homme a été placé en détention provisoire. Un suspect de 22 ans a été interpellé le 9 mai dernier dans le Finistère, soupçonné d'une série de viols et d'agressions sexuelles sur sept victimes notamment dans l'Oise, a appris France Bleu Picardie auprès du procureur de la République de Senlis, confirmant une information du Parisien.

Présenté à un juge d'instruction, le jeune homme a été mis en examen pour "agressions sexuelles", "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "violences aggravées" et incarcéré. Il est soupçonné d'avoir agressé sept victimes, donc cinq mineures, entre 2019 et 2022.

"Il en a connu certaines par le biais de l'établissement scolaire qu'il fréquentait, comme les victimes", précise Loïc Abrial à France Bleu Picardie. L'homme a pu être identifié "grâce aux éléments fournis par les victimes et aux investigations de la Brigade de recherches de Beauvais", poursuit le procureur de la République.