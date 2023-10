Un homme de 22 ans interpellé, soupçonné d'avoir commis une quinzaine d'incendies à Tours et La Riche

Un homme âgé de 22 ans a été présenté, en comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Tours, ce mercredi 4 octobre. Il a été interpellé, soupçonné d'avoir mis le feu à des poubelles, à des voitures et même à des cabanons entre janvier et octobre 2023 sur les communes de Tours et La Riche. Une quinzaine de faits lui sont reprochés, plus d'une vingtaine de personnes se sont portées parties civiles.

Il a demandé un délai pour préparer sa défense. Il sera jugé le 15 novembre prochain. En attendant, le tribunal l'a placé sous surveillance électronique et a sollicité une expertise psychiatrique. Une obligation de soins a également été prononcée, l'homme ayant reconnu avoir des problèmes avec sa consommation d'alcool.