Un homme de 22 ans jugé pour tentative de viol sur deux jeunes femmes à Pau

Un homme de 22 ans d’origine guinéenne doit être jugé mercredi et jeudi pour tentative de viol et agression sexuelle à la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques. Les faits se sont déroulés dans le centre-ville de Pau, en février 2020, en pleine nuit. Le procès doit durer deux jours.

Sauvées par l'intervention d'un riverain

Les victimes sont deux jeunes femmes, deux amies, âgées de 29 et 28 ans. Cette nuit du 15 février 2020, elles rentraient d’une soirée. Il était environ 4h du matin quand elles marchaient dans le centre-ville de Pau, dans les environs de la place Clémenceau, rue du Maréchal Joffre près du KFC. Elles croisent alors un jeune homme alcoolisé qui leur parle. Elles ne comprennent pas bien ce qu’il dit et choisissent de l’ignorer.

L'homme fait demi-tour et les rattrape. Les images des caméras de vidéo-surveillance montrent qu’il s’en prend à l’une puis à l’autre, violemment. Il leur tire les cheveux, touche leurs corps et se déshabille pour montrer son sexe et pour leur imposer des relations sexuelles. Les deux jeunes femmes ont tenté de résister et d’appeler au secours mais l’agresseur avait beaucoup de force selon elles. Il donne des coups.

Les deux jeunes femmes étaient paniquées et choquées

Un homme qui habite dans le quartier a entendu les cris de ces femmes qui appelaient à l’aide. C’est son intervention qui aura sans doute permis de sauver les victimes. Quant à l’agresseur, en voyant quelqu’un arriver, il s’est rhabillé et a pris la fuite. Ce dernier a expliqué aux enquêteurs qu'il voulait faire l'amour et qu'il a ensuite perdu le contrôle. Selon lui, il était arrivé en France deux semaines plus tôt.