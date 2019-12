Un homme de 23 ans condamné à quatre mois de prison pour avoir insulté et menacé des policiers

Laval, France

Un homme de 23 ans a été condamné à quatre mois de prison ferme par le tribunal de Laval pour menaces de mort et outrage. En décembre 2017, il avait été arrêté pour une affaire de stupéfiants, et en garde à vue, il avait insulté et menacé de mort les policiers mais aussi le procureur de la République de l'époque et le juge, et tenu des propos antisémites.

Il a expliqué qu'il s'était énervé, car les policiers avaient gâché sa journée en l'arrêtant. Il devra verser 300 euros à chacun des deux policiers insultés.