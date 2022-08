Un jeune homme de 23 ans meurt dans un accident de scooter à Lillers

Il a percuté le muret d'une maison à Lillers (Pas-de-Calais) dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 août et n'a pas pu être réanimé.

Un jeune homme de 23 ans a été découvert en arrêt cardio-respiratoire vers 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche rue d'Houdain à Lillers. Il venait de percuter le muret d'une maison au volant de son scooter et n'a pas pu être réanimé malgré les soins prodigués par les secours. Il n'y a pas d'autre véhicule impliqué dans cet accident. La police et un élu de Lillers était présents sur les lieux de l'accident. Sept sapeurs-pompiers de Lillers et de Béthune ont été mobilisés.