Un homme de 24 ans en garde à vue après le double meurtre de Romenay en Saône-et-Loire

Un homme soupçonné d'avoir tué son père et sa grand-mère à Romenay en Saône-et-Loire, est en garde à vue. Les corps des deux victimes, frappées à l'arme blanche, ont été retrouvés ce matin par les secours.

Romenay, France

Un homme de 24 ans soupçonné d'avoir tué son père et sa grand-mère à Romenay en Saône-et-Loire est en garde à vue. Les deux victimes, frappées à l'arme blanche, ont été retrouvées ce jeudi 19 avril au matin par les secours à leurs domiciles respectifs. Les gendarmes ont interpellé le fils et petit-fils des victimes et ce dernier a été placé en garde à vue, a confirmé le parquet de Mâcon.

Le jeune homme âgé de 24 ans, avait été accusé en 2016 d'avoir tué sa mère. Il avait été déclaré irresponsable pénalement par la cour d'appel de Dijon en raison d'un trouble psychique, a rappelé le procureur. Placé sous contrainte en service psychiatrique, le jeune homme en était sorti en décembre 2018.