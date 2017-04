Un homme de 24 ans victime de 5 coups de couteaux sur le parking de la discothèque de Mathay

Un homme de 24 ans a été victime d'une tentative de meurtre dans la nuit de samedi à dimanche à 4h, sur le parking de la discothèque la Belle à Mathay. Il a reçu 5 coups de couteaux au thorax, à l'aisselle et aux bras. L'auteur présumé des coups de couteau a été placé en garde à vue dimanche matin.

Le suspect, un homme de 19 ans originaire de Bethoncourt, est dans sa voiture sur le parking de la boite de nuit de Mathay dans le pays de Montbéliard, lorsqu'il dit apercevoir deux hommes, qu'il soupçonne de vouloir voler un véhicule. Il s'approche d'eux, le ton monte. Un autre homme, le frère d'un des voleurs présumés et victime, âgé de 24 ans, sort d'une voiture pour s'interposer. L'agresseur présume sort un couteau suisse et s'en prend au frère : 5 coups de couteaux, au thorax, et à l'aisselle et au bras. Ce sont les vigiles qui voyant la scène, appellent immédiatement les pompiers.

La victime transportée à l'hôpital dans un état grave

Les deux auteurs présumés du vol de voiture ont été placés en garde à vue et relâchés. La victime avait été transportée dans un état grave à l'hôpital de Trevenans : son pronostic vital n'est plus engagé. Quant à l'auteur présumé des coups de couteaux, il doit être présenté devant un magistrat lundi soir.