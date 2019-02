Un homme de 25 ans condamné pour avoir noyé cinq chiens dans les douves du château de Flers

Argentan, France

Le jeune homme de 25 ans est condamné à six mois de prison dont trois fermes pour avoir noyé cinq chiens retrouvés en novembre 2017, attachés à des parpaings dans les douves du château de Flers. Le jeune homme comparaissait ce mardi au tribunal correctionnel d'Argentan pour "acte de cruauté sur un animal". Il écope d'une interdiction de posséder un animal à vie et il lui est aussi interdit d'exercer une activité en lien avec un animal pendant 5 ans.

Dans cette affaire, huit associations de protection animale se sont portées partie civile dont la SPA, la fondation 30 millions d'amis ou la fondation Brigitte Bardot. Des "grands" pour soutenir des plus petits, les associations locales comme l'Association de défense animale d'Andaine ou Un espoir pour les sans voix. De nombreux défenseurs de la cause animale étaient présents à l'audience, juste avant, ils se sont rassemblés autour de pancartes, "pour demander justice pour ces cinq toutous". "Moralement c'est horrible ce qu'il a fait" s'indigne Marie-France Violleau, présidente de l'Association de défense animale d'Andaine. Cornelia Bedouet, président d'Un espoir pour les sans voix espère que la peine servira d'exemple : "l'essentiel c'est qu'il commence à réfléchir à ses actes et que toutes les personnes qui maltraitent les animaux gardent ce jugement en tête... ils ont vu qu'on était là, il ne faut pas que ça se reproduise".

Un rassemblement de militants de la cause animal a eu lieu avant l'audience © Radio France - Solène Cressant

Le jeune homme condamné ce mardi tenait une animalerie à Flers au moment des faits, il était même président d'une association de défense des animaux, les cinq chiens lui avaient été confiés pour qu'il leur trouve un refuge. Durant le procès le jeune nie être l'auteur des faits. Pour son avocat Maître Barry, "l'enquête n'a pas refermé toutes les portes, s'il s'agit bien de lui, la peine de prison est proportionnée, mais ce sont les peines complémentaires les plus douloureuses pour mon client" explique-t-elle, "une interdiction de détenir un animal pendant cinq ans, j'aurais pu comprendre, mais à vie, c'est très lourd pour un primo délinquant et surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. Mon client est totalement dévasté". Le jeune homme envisage peut être de faire appel.