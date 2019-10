Le fournisseur présumé de fentanyl est mis en examen après l'overdose de 2 jeunes corréziens

Un homme de 25 ans a été mis en examen, ce mercredi soir, dans le cadre de l'enquête sur l'overdose de fentanyl qui a failli coûter la vie à deux jeunes corréziens, samedi soir à Chanac les Mines. Il est soupçonné d'avoir fourni ce puissant analgésique, de plus en plus utilisé comme une drogue.

Après l'overdose au fentanyl qui aurait pu coûter la vie à deux jeunes corréziens, samedi soir lors d'une fête à Chanac les Mines, un homme de 25 ans a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et blessures involontaires, ce mercredi à l'issue de son audition par le juge d'instruction.

Lors de son interrogatoire, l'homme aurait reconnu avoir fourni ce produit aux deux jeunes consommateurs, dans le cadre d'une fête d'anniversaire lors de laquelle circulaient également du cannabis et de la cocaïne. Le mis en cause aurait également donné des précisions sur la filière qui lui a permis de faire entrer cette substance en Corrèze.

Le fentanyl est un puissant analgésique, de plus en plus détourné de son usage thérapeutique pour servir de drogue. Il fait d'immenses dégâts et de nombreuses victimes, notamment aux Etats-Unis où la pratique est très développée. Il circule depuis peu en France, et c'est donc une surprise de le voir débarquer en Corrèze, notamment dans un cadre festif et amical.