Un homme de 25 ans grièvement blessé par balles ce mercredi matin à Valence

Un jeune homme de 25 ans a été grièvement blessé par balles vers 5h45 ce mercredi à Valence, dans ce qui semble être la suite des règlements de compte qui ont fait quatre morts en mai dernier . L'homme était au volant de sa voiture quand il a été pris pour cible à hauteur du rond-point du MacDo en face de Valence 2. Il a été visé à plusieurs reprises, et touché en haut et en bas du corps, sans plus de précisions pour l'instant.

La victime a tenté de se rendre elle-même à l'hôpital mais il a finalement été contraint d'appeler les secours sur le boulevard Franklin Roosevelt. Son ou ses assaillants étaient-ils à scooter ? Un scooter a été retrouvé un peu après 6 heures en feu quartier Fontbarlettes, ce qui laisse le supposer.

C'est aussi au rond-point du MacDo, au même endroit, qu'un jeune d'une vingtaine d'années avait été abattu le 12 mai dernier.