Un homme de 25 ans meurt après une course poursuite avec la police à Beauvais

La course poursuite s'est déroulée dans les rues de Beauvais ce vendredi après-midi.

Un homme de 25 ans est mort après une course poursuite avec la police vendredi après-midi à Beauvais, a appris France Bleu Picardie, confirmant une information du Courrier Picard. La victime a perdu le contrôle de son scooter, au milieu de l'après-midi, à hauteur du parc Kennedy.

ⓘ Publicité

Course-poursuite avec la police nationale, puis municipale

Il est aux alentours de 15h30, lorsque les policiers du commissariat de Beauvais repèrent le jeune homme. Il roule à grande vitesse et sans gants de protection. Les agents décident alors de le contrôler, mais il prend la fuite. La police nationale cesse alors la poursuite, mais des policiers municipaux prennent le relais à moto.

Arrivé au niveau du parc Kennedy, le conducteur se retourne, pour vérifier s'il est encore poursuivi. Il se déporte sur la gauche et est violemment percuté par deux voitures, venant en sens inverse. Les secours ne peuvent que constater son décès quelques minutes plus tard.

Selon la Procureure de Beauvais, la victime était très défavorablement connue des services de police, et purgeait une peine d'un an de prison, qu'elle effectuait en semi-liberté. L'homme avait été condamné en mai dernier, pour des délits routiers et des violences sur une personne dépositaire de l'autorité pu