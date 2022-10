Un homme de 25 ans séquestré pendant une semaine pour une dette à Montpellier

Un homme de 25 ans a été enlevé et séquestré à Montpellier pendant une semaine pour une dette d'argent? Il a raconté que cela faisait plusieurs semaines qu'il était traqué pour une dette d'argent, de l'argent dont il n'aurait jamais bénéficié, il refuse de préciser le montant. Le principal ravisseur parle de 14 000 euros, le logeur de 50 000 euros.

ⓘ Publicité

Fin septembre, le jeune homme aurait donc été contraint de monter dans une voiture après avoir été frappé sur la tête avec la crosse d'un pistolet 9 mm. C'est là qu'il se serait retrouvé dans cet appartement pendant une semaine, durant laquelle l'un des deux ravisseurs l'aurait contraint à contacter sa famille, ses amis, sa copine pour leur demander de l'argent. Il aurait tenté aussi de contracter des prêts à la consommation. Il se serait même rendu à Nîmes plus ou moins sous la contrainte pour rendre visite à sa sœur qui ne répondait plus au téléphone.

Il reconnait qu'il aurait pu s'enfuir à plusieurs reprises mais il ne l'a pas fait par crainte que le ravisseur s'en prenne à sa copine.

Dimanche dernier il a fini par craquer et contacter la police par l'application "moncommissaria.fr" en donnant l'adresse de l'appartement. La police a pu intervenir sans violence pour interpeller les deux ravisseurs.

Le principal ravisseur reconnait qu'il a tout tenté pour que la victime récupère de l'argent à droite à gauche pour rembourser sa dette. Il reconnait avoir surveillé de près le jeune homme pour qu'il appelle ses proches mais il nie avoir enlevé la victime et l'avoir retenue contre son gré. Le logeur confirme aussi que le jeune homme avait toute latitude pour quitter les lieux ou utiliser son téléphone. Ils seraient même sortis à plusieurs reprises tout les trois manger à l'extérieur.

Dans l'appartement les enquêteurs ont quand même trouvé une kalachnikov et de nombreuses munitions ainsi qu'un chargeur de 9mm et des cartouches. il y avait aussi 1700 euros en liquide. Les explications sur la provenance des armes et de l'argent restent très floues.

Le principal ravisseur a été placé en détention provisoire en attendant son procès le 14 novembre prochain Le logeur a été remis en liberté.