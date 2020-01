Un homme de 26 ans en garde à vue après avoir tiré sur la porte d'un appartement à Thouars

Un homme de 26 ans a été interpellé à Airvault, dans les Deux-Sèvres, puis placé en garde à vue ce dimanche matin. Il s'agit d'un sans-domicile fixe, connu des services de police. Il était recherché après une fusillade qui a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Thouars.

Pas de blessés

Il est 2h samedi matin quand un homme de 26 ans tire à deux reprises dans le pare brise d'une camionnette, garée dans le centre-ville de Thouars. Il monte ensuite dans un immeuble à proximité et tire trois coups dans la porte d'un appartement. Les balles sont d'un calibre important puisqu'elles traversent la porte. Aucun des occupants n'est blessé.

L'agresseur parvient à s'enfuir avant que la police n'arrive sur place. Il est identifié et interpellé ce dimanche matin à 7h, sur la commune d'Airvault. L'interpellation est mouvementée, elle mobilise une quinzaine de gendarmes et de policiers de Thouars, Niort et Airvault. Un mineur de 16 ans est également sur place à ce moment-là. Il s'interpose et blesse un policier, qui s'en sort avec un doigt cassé et 21 jours d'ITT. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de la fusillade.

Le mineur a également été placé en garde à vue ce dimanche, avant d'être relâché dans l'après-midi. Il devra s'expliquer devant un juge pour enfants début février.