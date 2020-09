Un homme de 26 ans meurt dans un accident de voiture à Saint-Michel-de-Veisse

Un homme de 26 ans est mort après accident de la route ce lundi matin sur la départementale 941. La voiture a fait une sortie de route entre Aubusson et Pontarion. Deux autres personnes sont blessées.

Un homme de 26 ans est décédé après un accident à Saint-Michel de-Veisse. Sa voiture a fait une sortie de route à hauteur de Courcelles entre Aubusson et Pontarion sur la départementale 941 vers 11 heures ce lundi. Dans le véhicule se trouvaient également une femme du même âge et un petit garçon de deux ans. La jeune femme en urgence absolue a été évacuée par hélicoptère vers le CHU de Limoges avec l'enfant, plus légèrement touché. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.