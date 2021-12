Un jeune homme condamné à du sursis pour atteinte sexuelle sur une adolescente de 14 ans à Pau

Un jeune homme écope de six mois de prison avec sursis. La peine a été prononcée ce lundi par le tribunal de Pau. L'homme était jugé pour atteinte sexuelle sur mineur, une jeune fille qui avait moins de 15 ans au moment d’une partie des faits, lui avait 27 ans. C’était à Buzy, en 2020, à une période où la jeune fille était fragile parce que ses parents divorçaient et qu’elle n’allait pas très bien. Au tribunal, le prévenu n’a pas trouvé grand-chose à expliquer. L'homme a également été condamné à payer 1.500€ à la victime.

Une adolescente en souffrance

C’était tout l’enjeu de se procès : la notion de consentement chez une adolescente de 14 ans. "À 14 ans on n’a peut-être pas la notion de tout ce que ça implique face à quelqu’un de 27 ans", remarque la présidente du tribunal de Pau, Myriam Dasté. Le prévenu à la barre répond : "Elle était en capacité de me dire non." "Au départ, pourquoi vous n’avez pas dit ce qu’il s’était passé et qu’elle avait 14 ans ?" insiste la présidente. Lui est impassible : "J’étais perturbé dans ma vie."

Elle n'était pas en âge de consentir

Selon l’avocat de la victime, Me Pardo, c’est un prédateur "qui repère sa proie et il tisse sa toile". Le jeune homme était face à "une adolescente en difficulté, ses parents étaient en instance de divorce, le père en opération Serval en Afrique, la mère hospitalisée". Il a dit qu’il était en rupture avec ses parents et s’est fait inviter dans ce foyer quelques semaines mais il a trahi leur confiance.

Alors la procureure, Jeanne François, est ferme : "Il ne faudrait pas croire que c’est une histoire d’amour qui a dérapé, il ne faudrait pas croire que c'est Le Blé en herbe. [..] Elle n’était pas en âge de consentir, elle a compris qu’il y a avait trop de demandes et que c’était trop tôt." En l’occurrence, "30 rapports sexuels imposés à 14 ans, c'est une sexualité d’adulte mais à 14 ans, c’est une enfant."