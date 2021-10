Un homme de 27 ans gravement blessé à coups de sabre à Roubaix

Un homme de 27 ans a été grièvement blessé à coups de sabre ce samedi 23 octobre à Roubaix. Il était allongé au sol sur le parking du supermarché "Triangle", rue de l'Épeule, dans le centre-ville, quand les pompiers sont arrivés sur place vers 21 heures.

Des blessures impressionnantes

Selon la police municipale de Roubaix, première arrivée sur les lieux du drame, la victime était allongée au sol entourée de témoins à leur arrivée et était très gravement blessée. "Les policiers municipaux prodiguent les premiers soins et demandent l'intervention des pompiers, les blessures sont importantes et impressionnantes", indique dans un post publié sur Facebook la police municipale de Roubaix. La police nationale est également appelée en renfort.

À leur arrivée, les pompiers relèvent de nombreuses plaies sur le corps de la victime, notamment à la tête. Les témoins mentionnent que les coups ont été portés à l'aide "d'une espèce de hachette". Le blessé a été transporté au centre hospitalier Victor Provo à Roubaix. L'état du jeune homme de 27 ans a été jugé sérieux.