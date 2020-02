Un homme de 27 ans grièvement blessé dans un accident de la route à Talant

Peu après 22 h ce vendredi 21 février 2020, les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or sont intervenus sur un accident survenu boulevard de Troyes à Talant. Deux véhicules étaient impliqués, cinq jeunes ont été blessés, l'un d'eux grièvement.

Un homme grièvement blessé et quatre blessés légers

Un homme de 20 ans se trouvait seul a bord du premier véhicule, il a été légèrement blessé.

Quatre personnes se trouvaient dans le second véhicule. Trois jeunes femmes de 15, 17 et 18 ans ont été blessées légèrement. Au volant, un homme de 27 ans en urgence absolue, a dû être désincarcéré et transporté vers l'hôpital de Dijon.

Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital suite à cet accident.