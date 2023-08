Un homme de 28 ans abattu par balles dans une épicerie de nuit à Marseille

Les règlements de comptes se multiplient au cœur de l'été dans la cité phocéenne. Deux morts en 12 heures, deux jeunes abattus par balles. Après le décès d'un jeune de 21 ans mercredi matin dans la cité du parc Kalliste (15e), un nouveau drame a eu lieu cette nuit de mercredi à jeudi dans le 14e arrondissement, 2 rue de Lorraine, un peu avant une heure du matin. Selon nos confrères de la Provence et l'AFP, un homme de 28 ans, connu des services de police, se trouvait seul dans une épicerie de nuit quand un tireur muni d'un fusil d'assaut a fait irruption et l'a touché à la tête. Le tireur serait reparti avec un complice au volant d'un monospace retrouvé calciné non loin de là, d'après la Provence. Le marins-pompiers sont intervenus mais ne sont pas parvenus à sauver la victime.

ⓘ Publicité