Un homme de 28 ans arrêté après des agressions violentes à des distributeurs automatiques à Marseille

Marseille, France

Un homme de 28 ans a été arrêté le 2 mai par la division sud de la Sécurité publique à Marseille a-t-on appris de source policière. Le suspect originaire d'Aubagne est soupçonné de plusieurs agressions violentes contre des personnes âgées à des distributeurs automatiques pour leur voler de l'argent liquide dans le secteur de Dromel. Les faits remontent au mois de novembre 2018.

Sept victimes

Lors de sa garde à vue, cet homme déjà incarcéré pour une autre affaire a reconnu les faits. Sept personnes âgées entre 60 et 80 ans ont porté plainte. Certaines ont eu jusqu'à 15 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Un travaill important de visionnage des caméras de vidéosurveillance et de recoupement a permis l'arrestation de cet homme qui a expliqué qu'il était un gros consommateur de crack et qu'il avait besoin d'argent pour acheter la drogue.

Son interpellation a également été rendue possible grâce à un policier du service départemental de sécurisation des transports en commun qui a fait le rapprochement avec une affaire similiaire à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).