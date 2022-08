Un homme de 29 ans attaqué à coup de couteau après s'être plaint du bruit dans un hôtel de Cavalaire

Le procureur de Draguignan, Patrice Camberou, confirme à France Bleu Provence qu'une agression au couteau a eu lieu le week-end dernier à Cavalaire, dans le Var. Selon nos informations, les faits se sont produits peu avant 2h du matin dans un hôtel. Une fête était organisée dans une des chambres de l'établissement. Dérangées par le bruit, trois personnes sont alors venues se plaindre. Une altercation a eu lieu et l'un des participants à la fête, un homme de 22 ans, a attaqué avec un "gros" couteau l'un des plaignants : un homme de 29 ans.

Le suspect a mordu un gendarme lors de son interpellation

La victime a été hospitalisée mais ses jours ne sont pas en danger. Lors de son interpellation, le suspect a menacé, insulté et même mordu au bras un gendarme. Il a été mis en examen pour tentative d'homicide et placé en détention provisoire. Il est connu des services de police et gendarmerie pour des faits de violence, d'évasion et de trafic stupéfiant. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des gendarmes de Gassin/Saint Tropez.