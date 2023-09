Un homme de 29 ans meurt noyé au lac de Châlette-sur-Loing

Un homme de 29 ans est mort noyé ce dimanche 3 septembre, au lac de Châlette-sur-Loing. En fin d'après-midi, une alerte a été donnée dans cette zone de baignade surveillée. Un témoin a vu une main disparaître dans l'eau et a immédiatement prévenu les maîtres-nageurs. L'un d'eux a plongé pour essayer de récupérer la victime, sans succès. Ce sont les pompiers qui ont ensuite pris le relais via une équipe de plongeurs. Le corps a été repêché environ une demi-heure plus tard.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de cet homme. Ce travail été confié au commissariat de Montargis. Les enquêteurs devront également déterminer si toutes les conditions de sécurité étaient respectées dans cette zone de baignade.