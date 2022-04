Un homme de 29 ans tué à l'arme blanche à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le Sud-Manche

Le choc, ce samedi matin, à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dans la nuit, un homme de 29 ans est mort poignardé en pleine rue, dans la ville du Sud-Manche. Il a reçu un coup de couteau au thorax et a succombé à ses blessures. Une enquête est ouverte pour meurtre, par le parquet de Coutances, pour comprendre ce qu'il s'est passé.

Trois hommes placés en garde à vue ce samedi matin

Selon nos confrères de la Manche libre, la scène se produit vers 1h du matin, à la fermeture du bar Le Pearl en plein centre-ville. Une altercation aurait alors éclaté entre le jeune homme et trois occupants d'un véhicule, indique le procureur de la République, Mickaël Giraudet. Après des invectives réciproques, ces trois hommes d'une vingtaine d'années sortent de la voiture et l'un d'entre eux, armé d'un couteau, donne un coup à la victime. Les secours, rapidement sur place, ne parviennent pas à la sauver.

De leur côté, les trois individus prennent la fuite en voiture, mais sont interpellés par le PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie). Ils sont actuellement en garde à vue et interrogés pour des faits de meurtre et de complicité de meurtre. Deux femmes, également présentes dans la voiture, sont entendues en tant que témoins.

Le parquet tient à rappeler qu'à ce stade ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence. L'enquête, confiée à la Brigade des recherches d'Avranches, se poursuit. Les auteurs des faits risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.