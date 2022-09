Un homme de 30 ans perd la vie sur la route dans le Lauragais, près de Toulouse

Un homme de 30 ans est mort dans la nuit de ce jeudi 22 septembre 2022 au vendredi 23, à Albiac, à une trentaine de kilomètres à l'est de Toulouse.

Un nouvel accident de la route mortel sur les routes de Haute-Garonne. Ce vendredi 23 septembre 2022, peu après minuit, une voiture a quitté la chaussée et s'est retrouvée dans le fossé, sur le toit. C'était à Albiac au lieu dit La Borie, dans le Lauragais, à une trentaine de kilomètres à l'est de Toulouse. A l'intérieur du véhicule, un homme de 30 ans a été dégagé en urgence par les pompiers pour tenter de le ranimer, mais les hommes des casernes de Verfeil et Caraman n'ont rien pu faire.

Deux accidents graves en deux jours

Ce jeudi 22 septembre, un autre accident a fait trois blessés. Une voiture a percuté un scooter hier en fin d'après midi à Aucamville, vers 17h Le deux roues s'est retrouvé coincé entre la voiture et un mur. La passagère du scooter, âgée de 30 ans, est sérieusement blessée. Les deux conducteurs, de 51 et 22 ans, sont blessés plus légèrement.