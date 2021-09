Un homme de 31 ans porte plainte pour agression raciste à Angoulême

Mardi soir, dans un restaurant d'Angoulême, au cours d'un repas entre anciens collègues de travail de son épouse, le trentenaire que nous appellerons Marc, a été pris à parti par un autre convive pour un simple désaccord. Il a reçu un premier coup accompagné d'insultes à caractère raciste. La victime et sa femme ont quitté le restaurant, mais l'agresseur les a rattrapées et les coups de têtes et injures avec menaces de mort ont redoublé. Il souffre d'une fracture du nez avec enfoncement des pommettes et de l'arcade sourcilière. Il a 30 jours d'ITT. La plainte ayant été déposée vendredi, une enquête a été ouverte. La victime va être entendue par la police, ainsi que les différents témoins de cette soirée violente.