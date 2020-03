Un homme de 32 ans interpellé à Saint-Herblain pour tentatives d'agressions sexuelles sur mineurs

Un homme de 32 ans a été interpellé et placé en garde à vue jeudi pour tentatives d'agressions sexuelles sur mineurs. Il a été présenté à un juge ce vendredi et le parquet a demandé son placement en détention provisoire dans la foulée. Le suspect a déjà été condamné pour des faits similaires et serait donc en situation de récidive.

Un mode opératoire rare mais inquiétant

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits mercredi. Après avoir rodé plusieurs jours aux alentours d'un gymnase de Saint-Herblain, le suspect serait entré dans le vestiaire au moment où sa victime, un garçon de 13 ans, se trouvait seule. Il se serait ensuite approché par derrière et aurait mis une main devant la bouche du garçon pour l'empêcher de crier. Mais ce dernier est parvenu à hurler suffisamment fort pour se faire entendre et son agresseur a finalement pris la fuite. Ce sont finalement un signalement fait par les équipes techniques du gymnase et le témoignage du jeune garçon qui ont conduit à l'interpellation de ce pédophile multirécidiviste à son domicile le lendemain des faits.

Des clés et des cartes scolaires volées

Les enquêteurs ont fait une étrange découverte au domicile du suspect. Ils ont trouvé des clés et des cartes scolaires volées non pas uniquement à Saint-Herblain mais dans d'autres établissements du département, à Pornic notamment. Ils cherchent donc à savoir si cet homme a pu faire d'autres victimes. Son profil est en tous cas qualifié de "très préoccupant". L'individu en question portait régulièrement un pantalon de travail gris et un gilet jaune. Il mesure 1m80 et a une partie du visage brûlé. Les parents de potentielles victimes sont appelées à se manifester à la brigade de protection de la famille à Nantes au 02-53-46-73-76.