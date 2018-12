Un homme de 32 ans poignardé à son domicile à Nîmes

Un homme de 32 ans été poignardé ce jeudi 13 décembre au matin à Nîmes. Touché au cou et sur le côté du ventre, il a été transporté à l'hôpital de Nîmes.

Nîmes, France

Un homme de 32 ans se trouvait à son domicile ce jeudi 13 décembre quand il a été poignardé au cou et sur le côté du ventre vers 6h du matin. Une femme dit être l'auteur de ces coups de couteau et a été placée en garde à vue avec un autre homme, lui aussi présent au moment des faits. Un différent opposait l'auteur de coups et la victime. Ils étaient tous fortement alcoolisés lorsque l'agression a eu lieu. La victime a été transportée dans un état grave au CHU de Nîmes. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé.