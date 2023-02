Un homme de 32 ans soupçonné de tentative d'agression sexuelle en Dordogne

Un homme de 32 ans sera déféré ce mercredi 8 février devant le parquet de Périgueux. Selon une information révélée par nos confrères du journal Sud-Ouest, et que France Bleu Périgord est en mesure de confirmer, ce Périgourdin est soupçonné d'avoir, dans la nuit du 31 janvier au 1er février, tenté d'agresser une femme de 30 ans qui partageait son appartement à Saint-Léon-sur-l'Isle en Dordogne.

Déjà condamné pour le viol de deux personnes âgées

C'est la victime qui a alerté les gendarmes. Lorsque les militaires sont arrivés, la jeune femme leur a expliqué que l'homme avec qui elle habite, l'avait menacée avec un couteau afin d'obtenir une relation sexuelle. Des propos confirmés par son voisin du dessous, qui a entendu des cris et vu l'agresseur présumé, un couteau à la main avant de s'enfuir.

Ce n'est que cinq jours plus plus tard que, sur les conseils de sa sœur, le suspect s'est rendu à la gendarmerie. Il nie en revanche les faits qui lui sont reprochés, expliquant qu'il vit en couple avec la jeune femme, ce qu'elle dément de son côté. L'auteur présumé des faits et la femme vivaient tous deux sous le même toit depuis longtemps. Ils avaient emménagé dans ce logement social ensemble au début du mois de janvier.

Né à Périgueux en 1990, l'agresseur présumé traîne de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire, dont une peine de 10 ans de prison prononcée par la justice belge, pour le viol de deux personnes âgées.