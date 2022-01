Un homme de 34 ans condamné à Périgueux pour avoir mordu sa compagne enceinte

Un homme de 34 ans était jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi par le tribunal correctionnel de Périgueux. Il a été condamné à 18 mois de prison dont 9 mois assortis d'une sûreté probatoire pour avoir, dans la nuit de vendredi à samedi, violenté sa compagne enceinte de neuf semaines.

Alcoolisé, il la mord au visage

Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi, dans un immeuble du centre-ville de Périgueux. Alors qu'il passe la soirée chez sa compagne, une dispute éclate. Les policiers municipaux arrivent sur place, après avoir été informés de nuisances sonores par un voisin. L'homme refuse de souffler dans l'éthylotest mais les policiers constatent qu'il est en état d'ivresse manifeste. Pendant la dispute, l'homme a fait des allers-retours entre le domicile de sa compagne et le centre-ville. Il a consommé, selon lui "Trois despés (des bières ndlr) et un ou deux verres de vodka maximum".

Selon lui, il aurait reçu un appel d'une ancienne compagne, ce qui aurait énervé sa conjointe et "une bousculade mutuelle" aurait éclaté. Entendue par les policiers, la victime affirme qu'il l'a mordue au visage, devant son petit garçon, né d'une précédente union. Lui conteste, il dit ne pas se souvenir de l'avoir mordue. "C'était juste une dispute conjugale madame." La présidente montre au tribunal les photos de la victime, prises quelques minutes après l'interpellation. Elle a une marque rouge sur la joue. "On ne voit pas de traces de mâchoires", répond-il.

La présidente appelle ensuite la jeune femme à la barre, elle ne s'est pas constituée partie civile. "On s'est chamaillés, on s'est disputés", défend-elle. "Je lui ai attrapé les cheveux en même temps... J'ai un côté qui est très impulsif. C'est moi qui le cherche beaucoup en ce moment, avec la grossesse." "Mais vous dîtes qu'il vous a mordue. Vous trouvez cela normal ?", l'interroge la présidente. "Avec les hormones, ça peut dégénérer. Mais il s'occupe de mon enfant comme s'il était son père", dit-elle.

22 condamnations à son casier

"Je m'excuse. C'est ma faute si la dispute a éclaté. Si j'avais changé de numéro, la fille ne m'aurait pas appelée", indique le prévenu. "Je constate que monsieur vient de fêter son anniversaire. Il a 34 ans, et déjà 22 condamnations, dont sept pour violences", s'insurge le procureur. En 2020, l'homme avait été condamné à 10 mois de prison dont 6 avec sursis pour des violences sur son ex-compagne. Il l'avait giflée, lui avait donné des coups de pied et l'avait bousculée.

"C'est le rôle de la Justice : protéger la victime malgré qu'elle n'a pas porté plainte. Ce n'est pas parole contre parole, il y a toute la procédure. L'alcoolisation, le sang retrouvé. Vous tiendrez compte de son passé judiciaire, il présente un risque important", souligne le procureur qui requiert 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis. "On peut penser que c'est sévère, mais il faut prendre en compte le positionnement du prévenu et son passé", ajoute-t-il. "Monsieur le procureur vous demande de vous prononcer au regard du passé de monsieur. Je vous demande aussi de prendre en compte sa personnalité", rétorque l'avocate du prévenu. "Monsieur a changé, il a appris de sa dernière condamnation. Il a trouvé un emploi, un logement. Il est en couple avec la victime depuis huit mois et son enfant le considère comme son père." L'homme ajoute, à plusieurs reprises qu'il est prêt à suivre des soins pour ses problèmes d'alcool.

Le tribunal le condamne à 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sûreté probatoire, l'obligation de se soigner, l'interdiction de paraître au domicile de sa compagne, et la révocation partielle à hauteur de trois mois de son sursis dans le cadre de sa précédente condamnation en juillet 2020. Il est maintenu en détention.