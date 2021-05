Un homme de 34 ans grièvement blessé sur le rallye du Touquet

Lors de la journée d'essais sur le rallye du Touquet, un homme a été grièvement blessé, heurté par l'une des voitures de course. On ignore ce qu'il faisait sur les lieux, alors que la compétition se déroule cette année sans spectateurs.

Un homme de 34 ans a été grièvement blessé aux jambes jeudi midi sur le rallye du Touquet . Heurté par l'une des voitures de course qui a fait une sortie de route au niveau de la commune de Clenleu, il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Amiens. Selon les gendarmes, qui ont ouvert une enquête, il souffre de plusieurs fractures au pied et d'une fracture au fémur. Il était conscient lors de l'accident, mais son pronostic vital est engagé.

On ne sait pas encore ce qu'il faisait à cet endroit puisque le rallye se déroule à huis clos pour sa 61ème édition et que les spectateurs ne sont donc pas autorisés. Le président du comité d'organisation, Jean-Marc Roger, rappelle qu'aucune zone n'est ouverte et qu'il ne faut pas se rendre sur le parcours. La Préfecture du Pas-de-Calais indique de son côté, que ce tracé n'est d'ailleurs pas balisé.

Selon lui, il n'y avait d'ailleurs pas de spectateur lors de la reconnaissance effectuée par les commissaires avant le début de ces essais. La victime a donc du se rendre sur les lieux après leur passage et n'avait rien à faire là.

Le pilote et son co-pilote ne sont pas blessés, mais ils sont choqués. Les organisateurs ne savent pas encore s'ils prendront le départ de la course, vendredi.