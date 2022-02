Un homme de 34 ans interpellé pour une tentative de meurtre à Sassenage

Un homme de 34 ans a été arrêté, mis en examen et incarcéré, après une tentative de meurtre le mardi 1er février dans un chemin de Sassenage (Isère), près de Grenoble.

L'affaire avait tout du guet-apens et du règlement de compte. le 1er février dernier les gendarme de Sassenage (Isère), étaient intervenus après des coups de feu dans une voiture garée chemin du Vinay. Rapidement identifié, l'auteur présumé des coups de feu a été repéré jeudi dernier par la brigade de recherches de Grenoble, aidée des gendarmes de la brigade de Sassenage et des militaires du peloton de surveillance et d'intervention de Grenoble.

Cet homme de 34 ans a été appréhendé dans la foulée avec l'aide des hommes de l'antenne d'Orange du GIGN. Déjà connu des services de gendarmerie et de la justice il a été présenté samedi à un juge d'instruction, mis en examen pour "tentative de meurtre et violences avec arme" explique le parquet de Grenoble, et placé en détention.