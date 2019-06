Un homme de 34 ans perd la vie en jouant à la roulette russe à Sanary

Sanary-sur-Mer, France

Selon une information que France Bleu Provence révèlait dès ce jeudi matin, un jeune homme de 34 ans est mort d'une balle dans la tête ce jeudi un peu après 4h à Sanary, victime du jeu "la roulette russe". Un drame qui s'est déroulé dans un appartement de la commune, dans un contexte de consommation d'alcool. Un homme qui était avec lui, et qui devait participer au jeu a été placé en garde à vue dans la matinée. Une garde à vue qui a été prolongée ce jeudi soir. Une autopsie doit être pratiquée ce vendredi même si les causes de la mort ne font aucun doute.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime ne devait pas être le premier tireur. Son copain a chargé l'arme et devait en effet "jouer" le premier, mais la victime lui aurait arraché l'arme des mains, aurait positionné le revolver sur sa tempe et aurait appuyé sur la gachette. Le coup est parti. Un tir qui n'a laissé aucune chance au trentenaire. Pris de panique, le témoin aurait alors saisi l'arme pour la recharger afin de mettre fin à ses jours. Il se serait ravisé et aurait prévenu les secours qu'un suicide venait d'avoir lieu. Une autopsie doit être pratiquée ce vendredi afin de vérifier la présence de produits stupéfiants notamment.