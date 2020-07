Un homme de 35 ans a été abattu dans la nuit de lundi à mardi à Toulon dans sa voiture en présence de sa compagne et de trois enfants. Sa compagne a été également blessée. L'hypothèse du règlement de comptes liée au grand banditisme est évoquée

Un homme de 35 ans abattu devant sa femme et ses enfants à Toulon

Un Marseillais de 35 ans a été abattu ce mardi vers 4h du matin à Toulon, alors qu'il circulait en tant que passager dans une voiture conduite par sa compagne, et dans laquelle trois enfants étaient à l'arrière. Le parquet de Toulon évoque un probable règlement de comptes dans le milieu du grand banditisme. L'enquête a été confiée à l'antenne PJ de Toulon.

Une véritable exécution

L'homme qui était sorti de prison deux mois plus tôt après avoir purgé une peine de quatre ans, était installé côté passager quand un individu s'est porté à sa hauteur et a ouvert le feu à plusieurs reprises. "Le tireur n'était pas à plus de 30 centimètres" commente un proche du dossier. La cible est touchée au niveau de la tête à plusieurs reprises.

Son épouse est elle aussi atteinte au niveau de la cuisse. Mais une balle est également retrouvée au niveau de l'appui-tête. Le bilan aurait donc pu être bien plus lourd. D'autant que trois enfants sont également présents au moment des faits, dont deux du couple. Ils n'ont pas été blessés mais ont assisté à toute la scène. Les trois petits ont été pris en charge par la famille.

"Ce sont des méthodes d'une extrême violence." Bernard Marchal

Dans ce type d'affaires, les tireurs n'ouvrent pas le feu quand des enfants sont présents. Un palier vient donc d'être franchi. "Ce sont des méthodes d'une extrême violence, il a vraiment été pris par surprise" commente Bernard Marchal, le procureur de la République de Toulon.

L'enquête a été confiée à l'antenne de la police judiciaire de Toulon.