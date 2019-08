Un homme de 35 ans interpellé pour tentative de meurtre à Strasbourg

Un homme de 35 ans s'est réveillé en garde à vue ce dimanche 18 août dans les locaux de l'Hôtel de police, à Strasbourg. Il est soupçonné de tentative de meurtre. La victime, un homme de 48 ans, a reçu deux coups de couteau, à la gorge et au ventre.

Strasbourg, France

Un suspect de 35 ans a été interpellé et placé en garde à vue à Strasbourg samedi 17 août pour tentative de meurtre, d'après la police chargée de l'enquête. La victime, un homme âgé de 48 ans, a été agressée à l'arme blanche. Elle se trouvait dans son appartement, situé dans le quartier de la gare, quand elle a reçu deux coups de couteau.

Les deux protagonistes sont connus de la justice

Blessé au ventre et à la gorge, le quadragénaire a été transporté au CHU de Hautepierre. Selon les enquêteurs de la Sûreté départementale du Bas-Rhin, ses jours ne sont plus en danger. L'auteur présumé, lui, a été arrêté une heure et demi après les faits. Il est connu défavorablement de la justice, tout comme la victime. S'agit-il d'un règlement de compte ? L'enquête devra le déterminer. Le suspect doit être présenté prochainement devant un magistrat du parquet.