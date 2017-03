Un homme de 36 ans accusé de meurtre en Algérie, il y a 10 ans, devant les assises

Depuis lundi, c’est une affaire très originale qui occupe la cour d’assises de la Loire, puisqu’ elle est amenée à se prononcer sur un homicide commis en Algérie il y a 10 ans

Le 21 janvier 2007, Ameur, garçon de 11 ans était enlevé, séquestré et finalement tué dans la région de Setif.

Les premiers soupçons vont se porter sur Samir FERDI, un membre de sa famille, son cousin, âgé alors de 26 ans. C'est lui qui à 36 ans aujourd’hui est dans le box des accusés et qui doit répondre de cette accusation lourde qui pourrait lui valoir la perpétuité.

Pour quoi d’ailleurs ce procès en France et pas en Algérie ?

C’est tout simplement que l’accusé a la double nationalité et qu’après la découverte du cadavre et sa mise en cause, il avait préféré s'enfuir de son pays d'origine et préfère être jugé par la justice française. C’est à Firminy qu’il avait été arrêté.

Le déroulé de l'audience est particulièrement délicat pour plusieurs raisons.

D'abord les faits remontent à 10 ans et en 10 ans les témoignages deviennent plus flous . Difficulté supplémentaire, les auditions des témoins de l’époque doivent se faire en algérien et passer par une traduction pour être entendu par les jurés. Cela prend du temps et complique la tâche du président et des avocats

Pour couronner le tout l'instruction du dossier menés en Algérie n’a pas été menée avec les mêmes méthodes et la même rigueur que la justice française..

Maître Dupont Moretti qui défend l’accusé se fâche en fin d'après-midi. Il accuse le juge d’instruction français d’avoir saboté le travail

Il manque des pièces au dossier, les témoins ne disent pas les mêmes choses dans les auditions et les procès-verbaux et la police algérienne a sans doute influencé les déclarations pour charger mon client et tout le monde a l’air de trouver ça normal. En attendant, il a quand même passé 5 ans derrière les barreaux. Maître Dupont Moretti

La passe d'arme devient virulente avec Maître Serge PESTA l'avocat de la famille du petit Ameur, avocat qui se fâche lui aussi et qui explique ne pas avoir de leçon à recevoir du ténor du barreau Maître Dupont Moretti.

Les deux prochaines journée s’annoncent tendues

Reprise de l'audience ce mercredi matin à 9 h avec cette fois les experts en téléphonie qui vont apporter un éclairage important, voire capital, sur cette affaire.

Le verdict sera rendu jeudi.