Un homme de 36 ans jugé devant la Cour d’Assises de la Mayenne, trois ans après la mort du fils de sa compagne

Un homme de 36 ans est jugé depuis ce lundi 5 décembre devant la Cour d'Assises de la Mayenne pour violences sur mineur ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 3 janvier 2019, le fils de sa compagne est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à leur domicile en Mayenne. Enzo, un petit garçon de 19 mois, est hospitalisé à Rennes, avec un pronostic vital engagé : il décède finalement 12 jours après, le 15 janvier 2019. Pendant ces trois jours de procès jusqu'au mercredi 7 décembre, la justice va donc chercher à comprendre ce qui s'est passé le soir du 3 janvier 2019. La mère d'Enzo, elle, avait été placée en garde à vue quelques mois après le décès de son fils, mais la justice ne l'a pas poursuivie dans cette affaire : elle fait partie des parties civiles.

"Une couverture enroulée autour de la tête"

Il est 22h30 le 3 janvier 2019, lorsque l'accusé décide d'aller voir le fils de sa compagne dans sa chambre pour voir s'il va bien, selon ses premières déclarations aux enquêteurs. Il découvre Enzo en arrêt cardio-respiratoire : selon lui, le petit garçon de 19 mois a une couverture enroulée autour de la tête, son visage est bleu. Les versions de l'accusé "fluctuent", selon un des enquêteurs entendu par la Cour ce lundi 5 décembre. Le beau-père tente un massage cardiaque sur l'enfant et enjoint sa compagne à appeler les secours. Le pouls d'Enzo repart quand les secours arrivent quelques minutes après, il est transporté au centre hospitalier de Rennes puis il est placé dans le coma. Le 15 janvier, il est décidé d'arrêter son dispositif d'aide respiratoire car aucune solution médicale n'est envisageable pour sauver le petit garçon. Enzo décède ce jour-là dans les bras de sa mère. L'autopsie pratiquée après son décès n'a jamais permis de déterminer les raisons de sa mort, à cause des soins pratiqués sur l'enfant à l'hôpital pendant 12 jours.

Des signes de violence avant-coureurs ?

Lorsque les secours arrivent sur place, ils découvrent un enfant avec une jambe plâtrée, en arrêt cardiaque. "Ça m'a marquée", retrace devant la Cour une médecin urgentiste qui est intervenue pour prendre en charge le petit garçon de 19 mois. Enzo s'était en effet fracturé la jambe gauche, dix jours avant le soir du drame. Son beau-père expliquera que l'enfant avait chuté. Lors de l'enquête et des auditions, la maman d'Enzo et son compagnon s'accordent à dire que le petit garçon a saigné des oreilles dans la journée du 3 janvier. Des saignements au niveau du nez avaient également été repéré par le beau-père. Fin 2018, la famille de la mère d'Enzo constatent des "bleus sur le corps de l'enfant, le trouve amaigri avec un regard triste", détaille un enquêteur devant la Cour. Le personnel de la crèche, de son côté, remarque qu'Enzo arrive le matin les "poings fermés, comme s'il était tendu". Les voisins, eux, entendent depuis quelques temps l'enfant qui crie beaucoup, qui pleure sans être consolé. Ces changements de comportement ont un point en commun, d'après les témoignages recueillis : l'arrivée du beau-père dans la vie d'Enzo et de cette jeune mère de famille en septembre 2018, soit quelques mois avant le drame. La mère, elle, est décrite comme aimante : "une bonne maman qui cherche à bien faire", affirme une enquêtrice à la barre ce lundi 5 décembre.

Les trois jours de procès vont donc permettre de déterminer si la mort du petit garçon de 19 mois est accidentelle, comme le laisse entendre l'accusé dans ses dépositions, ou si elle a été provoquée par des violences régulières.