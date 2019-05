Un homme de 36 ans meurt dans l'accident de son poids lourd à Manneville-la-Pipard

Manneville-la-Pipard, France

Un accident de la route s'est produit ce jeudi matin vers 7 heures sur la route départementale 579, l'axe Lisieux - Pont-l'Évêque, à hauteur de Manneville-la-Pipard. Un poids lourd a quitté la route et s'est couché sur le flanc, en contre-bas, à 150 mètres de la chaussée. Le chauffeur âgé de 36 ans est décédé. Le camion transporte 23 000 litres de fuel et 13 000 litres de gasoil. Une fuite du combustible subsiste au niveau du trou d'homme sur la citerne précise le service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Les pompiers procèdent à la rétention du produit polluant. 40 sapeurs-pompiers sont sur place. La route est coupée entre Pont-l'Évêque et Fierville-les-Parcs. Selon le service départemental des routes la circulation ne reviendra pas à la normale avant le milieu de l'après-midi, voir la fin d'après-midi.