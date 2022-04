Un homme de 42 ans décède au volant de sa voiture à Avoise, dans la Sarthe

Un homme de 42 ans est mort tôt ce samedi matin au volant de sa voiture. L'accident s'est produit à Avoise, dans le lieu dit de La Basse Davière. Des analyses sont en cours pour déterminer les causes du drame.

Un automobiliste est mort dans la nuit de vendredi à samedi dans la Sarthe. Il s'agit d'un homme de 42 ans, qui conduisait sa voiture sur la route départementale 57, dans le lieu-dit de La Basse Davière, près d'Avoise, dans l'ouest du département. Les secours ont été appelés vers 4h et demi.

Les circonstances du drame sont encore floues

A 9h30, ce samedi matin, les secours étaient encore mobilisées sur les lieux de l'accident. Deux véhicules des pompiers, un de secours et d'assistance aux victimes et un véhicule de secours routier ont été mobilisés. Mais pour l'heure, les circonstances du drame sont encore floues.

Le conducteur était seul dans sa voiture et il n'y a pas d'autres véhicules impliqués dans l'accident. Des expertises sont menées et des analyses toxicologiques et alcoolémique doivent être effectuées sur la victime. Toutes les hypothèses, y compris celle d'une défaille technique, sont étudiées selon la gendarmerie.

La gendarmerie de la Sarthe appelle à la prudence sur les routes, particulièrement en ce week-end de Pâques. Ce samedi, Bison Futé prévoit une journée orange au niveau national, c'est même rouge dans le sens des départs pour le quart nord-ouest.