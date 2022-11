Un homme de 42 ans, soupçonné d'avoir envoyé un message insultant à Marie Laguerre, jugé à Nancy

Tout est parti de cette agression dont Marie Laguerre avait été victime en 2018. Une vidéo montrant la gifle qu'elle a reçue à Paris avait été visionnée de nombreuses fois, générant également plusieurs messages d'insultes à l'encontre de la jeune femme, ayant décidé de militer pour les femmes victimes d'agression. L'un des auteurs présumés de ces messages, un Nancéien de 42 ans, était jugé ce vendredi, 4 mois après un premier procès .

ⓘ Publicité

L'homme nie les faits

A la barre, cet ancien enseignant dans un établissement public, sans emploi depuis plus d'un an, nie les faits qui lui sont reprochés. "Je ne suis pas l'auteur de ce message", clame-t-il à l'audience se défendant du moindre cyberharcèlement. Ce message, envoyé via Facebook, se veut particulièrement violent : "tu as insulté et injurié un mec. Si j'avais été à sa place, je t'aurais sûrement massacrée... PS : t'es trop moche pour te faire draguer".

Le procureur rappelle alors au prévenu que les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui en utilisant les adresses IP transmises par le réseau Facebook. "Je n'ai pas d'animosité contre elle, je ne la connais pas, elle vit à 400 kilomètres de chez moi", campe-t-il dans ses positions.

Du sursis et une amende

Face à ces réponses, la présidente du tribunal essaye alors de l'interroger. "Lorsque vous lisez, 't'es trop moche pour te faire draguer', n'y voyez vous pas du sexisme ?" "Moi ça ne me paraît pas sexiste", répond l'intéressé. Marie Laguerre prend ensuite la parole avait un mot qu'elle tenait dans sa main. Visiblement émue, elle rappelle les séquelles de certaines de ses agressions, à savoir des insomnies, des cours ratés à la fac ou encore un long épisode de dépression. Un discours "mémorable", selon les mots du prévenu lui-même qui rappelle qu'il n'est pour autant pas responsable.

Il réclame même à la barre des dommages et intérêts de 1 000 euros à l'encontre de Marie Laguerre pour le préjudice qu'il subit. La décision est mise en délibéré au 13 janvier prochain.