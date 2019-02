Un homme de 45 ans accusé d'avoir tué sa femme est devant les assises de la Loire

Saint-Étienne, France

Le corps de la victime avait été retrouvé dans le lac de retenue du barrage de Soulages au dessus de Saint Chamond un an et demi plus tard en septembre 2015.L'accusé depuis jeudi dernier nie les faits et la cour d assises vendredi a tenté de rassembler les éléments d'un véritable puzzle criminel

Dans cette audience de vendredi, à la moitié du procès, on a beaucoup parlé du congélateur.

En effet la date probable du décès de Rhoda la victime, femme de l accusé, remonte en février 2014, Le jour de la saint valentin, ça ne s'invente pas. Mais son corps coupé en deux ne sera retrouvé flottant sous le barrage qu'en septembre 2015. 20 mois plus tard. Et la théorie qui prévaut c est que le cadavre de Rhoda a passé tout ce temps dans un congélateur à l'abri de la décomposition et des insectes nécrophages, les experts sont formels.

Il y serait peut être encore sans une coupure de courant qui va obliger son meurtrier à s'en débarrasser dans le lac.

A la barre , l'accusé nie toujours les faits.

Mais un certain nombre de mensonges , de contradictions et de coïncidences troublantes vont probablement le mettre en difficulté.

Juste une seule pour illustrer les choses : Les sacs poubelles ou sont entreposés depuis sa disparition les vêtements de la victime dans l appartement familial sont exactement les mêmes que ceux qui emballent le corps dans le lac et les nœuds qui ferment les 2 sacs sont noués exactement de la même façon

Un procès un peu surréaliste ou se mêlent les attentes de la justice hexagonale face à un crime et les traditions africaines dans un choc des cultures qui brouillent un peu les cartes

Le procès reprend ce lundi matin et le verdict des jurés devrait tomber mardi en fin de journée.